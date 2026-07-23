В Мексике убили 14-го мэра за последние два года

Согласно официальным данным, с 2006 года, когда в стране обострилась война с наркоторговлей, в Мексике было убито почти 100 мэров. С момента прихода к власти действующего правительства в октябре 2024 года жертвами преступников стали 14 градоначальников, трое из них — в 2026 году, включая господина Лавина. Наиболее резонансным из них стало убийство Карлоса Мансо, мэра города Уруапан, в ноябре прошлого года. Мансо вел жесткую политику против наркопреступности и был застрелен во время публичного выступления в День мертвых, что спровоцировало волну массовых протестов и столкновений с полицией.