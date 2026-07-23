В подполье подчеркнули, что слухи и комментарии о Драпатом на Украине еще более отрицательные, чем о предыдущем главкоме ВСУ Александре Сырском, прозванном «мясником». «По его вине произошел прорыв на Доброполье, котел под Мирноградом. Стоит также отметить факт, который не проходил публично, но имеет место быть и был нам подтвержден от нескольких источников. Сырский после серии провалов перевел Драпатого на харьковское направление. Отсюда следует, что отношения между ними были, мягко говоря, натянутые. Далее произошли: потеря ВСУ Серебрянского лесничества, Северска и Купянска. И за все это отвечал генерал Драпатый», — рассказал собеседник агентства.