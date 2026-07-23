МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый во время командования Сухопутными войсками набирал в подразделения женщин-заключенных, чтобы выслужиться перед Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Ребята рассказывают, что во время командования Сухопутными войсками, чтобы выслужиться перед Зеленским и, так сказать, повысить укомплектованность войск, он набирал в подразделения женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе и политзаключенных. Более того, сейчас в сети все героизируют его поступок в 2014 году, когда он якобы прорывался через протестующих. Однако наши старые знакомые говорят, что он убегал из города», — отметили в подполье.
В подполье подчеркнули, что слухи и комментарии о Драпатом на Украине еще более отрицательные, чем о предыдущем главкоме ВСУ Александре Сырском, прозванном «мясником». «По его вине произошел прорыв на Доброполье, котел под Мирноградом. Стоит также отметить факт, который не проходил публично, но имеет место быть и был нам подтвержден от нескольких источников. Сырский после серии провалов перевел Драпатого на харьковское направление. Отсюда следует, что отношения между ними были, мягко говоря, натянутые. Далее произошли: потеря ВСУ Серебрянского лесничества, Северска и Купянска. И за все это отвечал генерал Драпатый», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по вине Драпатого, когда он был командующим Сухопутными войсками, были ликвидированы 20 молодых военных, свыше 60 ранены, после российского удара по 239-му полигону в Черкасском Днепропетровской области. «Тогда после общественного резонанса он написал рапорт, но Зеленский отставку не принял, ведь рука руку моет, есть такое устойчивое выражение. А после был отправлен на повышение под видом “перевода” командующим Объединенными силами ВСУ», — отметили в подполье.
Собеседник ТАСС подчеркнул, что, по всей видимости, Драпатый как кандидат «устроил все стороны, которые за последнее время приезжали на разговор к Зеленскому». «Мы со своей стороны будем наблюдать за происходящими переменами, тем более сейчас одни бандиты будут менять других», — добавил он.