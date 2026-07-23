Соскин: Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ

Также Соскин выразил мнение, что бывший главнокомандующий внимательно следит за развитием событий на Украине и может рассчитывать использовать возможные политические или военные неудачи действующей власти в своих интересах. Ранее Залужный заявлял, что новому руководителю ВСУ предстоит столкнуться с более серьезными вызовами, чем может показаться на первый взгляд.