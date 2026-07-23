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Соскин: Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ

Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом содержали скрытое предупреждение. По его мнению, Залужный дал понять, что новому военному руководителю придется столкнуться с серьезными трудностями во взаимодействии с Владимиром Зеленским.

Соскин предположил, что украинский президент продолжит активно влиять на решения военного командования, навязывая свою позицию и осложняя работу главкома. По версии политолога, именно на это намекал Залужный, говоря о будущих испытаниях, ожидающих его преемника.

Также Соскин выразил мнение, что бывший главнокомандующий внимательно следит за развитием событий на Украине и может рассчитывать использовать возможные политические или военные неудачи действующей власти в своих интересах. Ранее Залужный заявлял, что новому руководителю ВСУ предстоит столкнуться с более серьезными вызовами, чем может показаться на первый взгляд.

Ранее.

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