В начале 2024 года депутаты горсовета Харькова проголосовали за изменение названий еще 65 топонимов, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Всего планировалось переименовать около 400 топонимов. В городе уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, летчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда, зато появились улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), а также боевика нацбата «Карпатская сечь», который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году.