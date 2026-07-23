МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Местные власти потратили 2,6 млн рублей на переименование давно заброшенного села Ивашкино в Харьковской области в Иващино. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Характерно, что в 2025 году администрация Харьковской области переименовала населенный пункт [Ивашкино] в село Иващино, потратив на эти цели свыше 1,5 млн гривен (2,6 млн рублей). Село небольшое и давно заброшенное», — сказал собеседник агентства, уточнив, что это связано с борьбой Украины с советским прошлым.
В начале 2024 года депутаты горсовета Харькова проголосовали за изменение названий еще 65 топонимов, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Всего планировалось переименовать около 400 топонимов. В городе уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, летчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда, зато появились улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), а также боевика нацбата «Карпатская сечь», который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году.
После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.