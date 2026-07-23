Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе Могрицы Сумской области

Бойцы армии России уничтожили группу штурмовиков 210-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Могрицы Сумской области.

Бойцы армии России уничтожили группу штурмовиков 210-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Могрицы Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее артиллерия ВС России уничтожила опорники ВСУ в Запорожской области.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше