ВС России уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе Могрицы Сумской области

Бойцы армии России уничтожили группу штурмовиков 210-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Могрицы Сумской области.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — подчеркнул представитель силовых структур.
Ранее артиллерия ВС России уничтожила опорники ВСУ в Запорожской области.
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