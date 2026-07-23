Хозяину ресторана со звездами Michelin в Сеуле грозит срок из-за муравьев в еде

20 июля во время судебного заседания прокуратура Западного округа Сеула запросила для шеф-повара и владельца заведения один год лишения свободы по делу о нарушении закона о гигиене пищевых продуктов. Согласно корейскому законодательству, муравьи не входят в число 10 видов насекомых, разрешенных к употреблению, и не могут использоваться как ингредиент. Для управляющей компании ресторана прокурор потребовал штраф в размере 20 млн вон (около $13 тыс.). Оглашение приговора состоится 2 сентября.