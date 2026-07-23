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Axios: США впервые после возобновления ударов по Ирану применили B-1

Использование этого бомбардировщика свидетельствует о существенной эскалации со стороны Вашингтона, пишет портал.

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США впервые после возобновления ударов по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Вашингтона. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет портал, США «впервые после возобновления ударов по Ирану осуществили боевой вылет B-1», что «свидетельствует о существенной эскалации и расширении американской военной кампании». По данным Axios, для нанесения удара по Ирану с применением B-1 была использована британская военная база.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не стал отзывать согласие на использование США британских военных баз для ударов по Ирану, выданное его предшественником Киром Стармером.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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