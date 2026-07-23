Эксперт Гриняев: США применяют ИИ в информационной войне с учетом уроков СВО

«Несмотря на подавляющее превосходство США и их союзников в контроле глобального информационного пространства, включая социальные сети, традиционные медиа и сетевые платформы, им не удалось существенно подорвать волю российского народа к продолжению конфликта или добиться переориентации элит РФ в сторону капитуляции. Внедрение ИИ в операции влияния, развитие средств производства и распространения синтетического контента (включая дипфейки), совершенствование методов таргетирования целевой аудитории, интеграция психологических операций с кинетическими действиями — все это формирует новый облик западного инструментария психологической войны», — отметил он.