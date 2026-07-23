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Эксперт Гриняев: США применяют ИИ в информационной войне с учетом уроков СВО

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, генеральный директор АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» отметил, что это позволяет в режиме реального времени создавать необходимый контент для конкретной аудитории.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. США совершенствуют планирование психологических операций, используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) с учетом опыта, накопленного с момента начала СВО. Об этом говорится в статье доктора технических наук, главного научного сотрудника Института Европы РАН, генерального директора АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» Сергея Гриняева, опубликованной в журнале Минобороны РФ «Военная мысль» и имеющейся в распоряжении ТАСС.

«Несмотря на подавляющее превосходство США и их союзников в контроле глобального информационного пространства, включая социальные сети, традиционные медиа и сетевые платформы, им не удалось существенно подорвать волю российского народа к продолжению конфликта или добиться переориентации элит РФ в сторону капитуляции. Внедрение ИИ в операции влияния, развитие средств производства и распространения синтетического контента (включая дипфейки), совершенствование методов таргетирования целевой аудитории, интеграция психологических операций с кинетическими действиями — все это формирует новый облик западного инструментария психологической войны», — отметил он.

По словам Гриняева, внедрение технологий ИИ позволяет в режиме реального времени создавать необходимый контент для конкретной аудитории. «Если раньше создание и распространение материалов требовали времени и специализированного персонала, то с внедрением систем на основе ИИ стало возможным в режиме реального времени генерировать персонализированный контент, адаптированный под характеристики целевой аудитории», — сказал он.

Эксперт также добавил, что некоторые американские компании в тесном сотрудничестве с военно-промышленным комплексом США разработали системы, позволяющие предсказывать поведение пользователей в сети. «Компании вроде Palantir Technologies, тесно сотрудничающие с американским военно-промышленным комплексом, разработали системы для анализа социальных медиа, предсказания поведения пользователей и оптимизации сообщений для максимального психологического воздействия», — отметил он.

По словам Гриняева, эти системы позволяют обрабатывать большие массивы информации из самых разных открытых источников для определения психологических уязвимостей конкретных групп пользователей сети.

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