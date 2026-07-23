Собянин: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО армии России уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — уведомил он в «Максе».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО армии России сбили четыре дрона над городом.
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