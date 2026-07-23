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ТАСС: в районе Могрицы уничтожили группу штурмовиков ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что солдаты противника пытались контратаковать у населенного пункта.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ, попытавшаяся контратаковать, уничтожена в районе Могрицы Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Могрицы противник предпринял попытку контратаки штурмовой группой 21-й отдельной механизированной бригады. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, большинство украинских военных после выдвижения штурмовых групп уничтожены около Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи.

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