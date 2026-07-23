Япония вернулась к испытаниям ракеты Epsilon S после взрывов и аварий

Во время предыдущих испытаний в 2023 и 2024 годах двигатель ракеты взрывался. Поиск причин тех аварий всё еще продолжается и требует времени, поэтому инженеры пошли по другому пути. Инженеры заменили проблемный двигатель старым и проверенным M-35a — заменили в нем часть компонентов и так смогли успешно завершить испытания.