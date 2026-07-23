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Гусев: пострадавшие есть в результате атаки БПЛА на Воронежскую область

Силы ПВО армии России отражали атаку БПЛА всю ночь на Воронежскую область, есть пострадавшие.

Силы ПВО армии России отражали атаку БПЛА всю ночь на Воронежскую область, есть пострадавшие.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«У нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всём сообщим после окончания работы оперативных служб», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО армии России сбили четыре дрона над городом.

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области, пожар тушат специалисты.

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