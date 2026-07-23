Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио началась в Маниле

В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США занимают «заметно отстраненную позицию» по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона не отвергает предложения Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, которые были озвучены перед саммитом на Аляске.