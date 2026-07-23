Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио началась в Маниле

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио началась в Маниле в четверг, 23 июля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Российско-американские переговоры в Маниле, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Днем ранее госсекретарь США заявил, что намерен затронуть тему украинского урегулирования на встрече с российским дипломатом. Рубио отметил, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать диалог.
Еще 20 июля Рубио отметил, что готов встретиться с Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на саммите АСЕАН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль только поприветствует подобную встречу.
В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США занимают «заметно отстраненную позицию» по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона не отвергает предложения Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, которые были озвучены перед саммитом на Аляске.