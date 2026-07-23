Егор Васильев проверил социальные объекты в Ермаковском и Курагинском округах и провел встречи с жителями

В селе Григорьевка обсудили целый блок насущных тем, которые волнуют жителей: содержание дорог, теплоснабжение, централизованное водоснабжение, электросети, очистные сооружения, лесозаготовка. В Танзыбее на встрече обозначили не менее важные направления: расширение лесного фонда, полномочия местного самоуправления в режимах ЧС — требовались разъяснения и поддержка, строительство пожарного поста — давний запрос жителей, который остаётся на контроле.