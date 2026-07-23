Егор Васильев проверил социальные объекты в Ермаковском и Курагинском округах и провел встречи с жителями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев побывал в Ермаковском округе, где посетил село Григорьевка и посёлок Танзыбей.
В селе Григорьевка обсудили целый блок насущных тем, которые волнуют жителей: содержание дорог, теплоснабжение, централизованное водоснабжение, электросети, очистные сооружения, лесозаготовка. В Танзыбее на встрече обозначили не менее важные направления: расширение лесного фонда, полномочия местного самоуправления в режимах ЧС — требовались разъяснения и поддержка, строительство пожарного поста — давний запрос жителей, который остаётся на контроле.
Егор Васильев и представители администрации округа посетили школы обоих населённых пунктов, осмотрели объекты, требующие внимания, и пообщались с представителями окружного Совета депутатов. Все без исключения просьбы и «наболевшие» темы зафиксированы и взяты в совместную проработку — депутатом и администрацией округа.
«Каждый из этих вопросов для нас не просто строчка в протоколе. По итогам поездки сформируем план действий и будем системно двигаться по каждому пункту», — отметил Егор Васильев.
В рамках поездки по Курагинскому округу депутат провел рабочую встречу с руководителем СПК «Алексеевский» Виталием Локотьковым. Участники встречи обсудили планы по дальнейшему развитию хозяйства, вопросы приёмки и хранения зерна нового урожая, логистику поставок продукции, а также кадровое обеспечение, включая привлечение молодых специалистов и создание условий для работы и проживания на селе.
Отдельная важная часть поездки депутата — контроль строительства Алексеевской средней школы. Работы на объекте начались в прошлом году. Сейчас самая активная фаза: основное здание уже возведено, ведутся отделочные работы, формируется пришкольная территория. Осмотрели ход строительства, обсудили соблюдение сроков, качество выполняемых работ, будущую систему оснащения классов. Скоро запланирована сдача объекта. Это масштабный проект, реализуемый в рамках Народной программы, который призван обеспечить детям современное образовательное пространство, соответствующее требованиям сегодняшнего дня.
Кроме того, Егор Васильев, глава Курагинского округа Сергей Глухов и председатель Курагинского окружного Совета депутатов Дмитрий Наприенко работали в Кордово. Свой визит начали с посещения социальных объектов. Побывали в Кордовской школе. Школа находится в хорошем состоянии, однако, есть проблема — необходим ремонт наружной стены спортивного зала. Этот вопрос глава округа взял на личный контроль.
Кроме того участники поездки посетили Дом культуры и библиотеку села.
Главной частью визита стала встреча с жителями. Обсудили вопросы здравоохранения, состояния дорог, электроснабжения, связи и интернета, работы МФЦ, гидротехнических сооружений, безнадзорных животных и пожарной безопасности. Отдельное внимание уделили последствиям паводка и восстановлению дорог.
По ряду вопросов, требующих решения на краевом и даже федеральном уровне, Егор Васильев взял обращения жителей в работу и выразил готовность оказать содействие в их решении как депутат Законодательного Собрания Красноярского края.