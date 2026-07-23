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Над Калужской областью ночью уничтожили семь украинских БПЛА

По предварительной информации, никто не пострадал.

КАЛУГА, 23 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского и Хвастовичского муниципальных округов», — написал он.

На местах работают оперативные группы. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил губернатор.

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