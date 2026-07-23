Украинские власти скрывают биографию нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка.
На это обратили внимание силовики, пишет РИА Новости.
«В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского “мясника” тщательно подчищена… На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка — 1977 год. С высокой долей вероятности, это не опечатка», — заявили представители силовых структур.
Ранее RT проанализировал, что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ Игоре Скибюке, назначенном Владимиром Зеленским.
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