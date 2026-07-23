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РИА Новости: Украина скрывает биографию нового главы генштаба ВСУ Скибюка

Украинские власти скрывают биографию нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка.

Украинские власти скрывают биографию нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка.

На это обратили внимание силовики, пишет РИА Новости.

«В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского “мясника” тщательно подчищена… На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка — 1977 год. С высокой долей вероятности, это не опечатка», — заявили представители силовых структур.

Ранее RT проанализировал, что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ Игоре Скибюке, назначенном Владимиром Зеленским.

Стало известно о решении Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого на должность главнокомандующего украинской армией.

RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.

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