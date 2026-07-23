ВС РФ прямым попаданием уничтожили укрытие ВСУ в районе Красного Лимана

«В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении военнослужащими группировки войск “Запад” были вскрыты укрытие для личного состава и 120-мм миномет подразделений ВСУ. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск “Запад”, — сказали там.