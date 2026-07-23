ВС РФ прямым попаданием уничтожили укрытие ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили укрытие для личного состава и миномет ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» продолжают уничтожать боевую технику, пункты управления БПЛА и личный состав подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР в зоне проведения СВО.
«В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении военнослужащими группировки войск “Запад” были вскрыты укрытие для личного состава и 120-мм миномет подразделений ВСУ. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск “Запад”, — сказали там.
Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по укрытию с личным составом и замаскированному миномету ВСУ, добавили в ведомстве. Уничтожая технику ВСУ ударными БПЛА, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.