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ВС РФ прямым попаданием уничтожили укрытие ВСУ в районе Красного Лимана

Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают уничтожать боевую технику, пункты управления БПЛА и личный состав подразделений противника.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили укрытие для личного состава и миномет ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» продолжают уничтожать боевую технику, пункты управления БПЛА и личный состав подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР в зоне проведения СВО.

«В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении военнослужащими группировки войск “Запад” были вскрыты укрытие для личного состава и 120-мм миномет подразделений ВСУ. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск “Запад”, — сказали там.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по укрытию с личным составом и замаскированному миномету ВСУ, добавили в ведомстве. Уничтожая технику ВСУ ударными БПЛА, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.

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