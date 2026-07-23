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Axios: США могут расширить операцию против Ирана в течение нескольких дней

По информации портала, американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции.

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, «на фоне продолжающегося наращивания сил в регионе президент [США Дональд] Трамп по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана». «По словам американских и израильских чиновников, это может произойти в течение нескольких дней», — пишет Axios.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружения и готовясь к возможному расширению операции против Ирана. В середине июля WSJ сообщала, что Трамп после нескольких совещаний с ключевыми советниками склоняется к расширению военных действий против Ирана. По сведениям источников издания, среди рассматриваемых американской администрацией опций — усиление бомбардировок территории исламской республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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