Лавров и Рубио начали переговоры на полях АСЕАН в Маниле

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл в Маниле переговоры с министром иностранных дел Филиппин Марией Терезой Лазаро. Встреча прошла в рамках мероприятий по линии АСЕАН. О её проведении сообщила пресс-служба МИД России. В графике российского министра также значились переговоры с Марко Рубио по вопросам двусторонних отношений и ситуации на Украине.