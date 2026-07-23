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Стало известно, кто выступил инициатором переговоров Лаврова и Рубио

США выступили инициатором встречи Лаврова и Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

Напомним, сегодня в 11:54 по местному времени (06:54 мск) на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра начались переговоры глав внешнеполитических ведомств. Анонсируя встречу накануне, Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Рубио, в свою очередь, назвал США единственной страной, способной решить конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о встрече Рубио с Лавровым. Он отметил, что Москва положительно оценивает возможные переговоры.

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