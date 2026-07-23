Стало известно, кто выступил инициатором переговоров Лаврова и Рубио

Напомним, сегодня в 11:54 по местному времени (06:54 мск) на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра начались переговоры глав внешнеполитических ведомств. Анонсируя встречу накануне, Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Рубио, в свою очередь, назвал США единственной страной, способной решить конфликт на Украине.