Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Вчера Сергей Лавров говорил, что планирует спросить у господина Рубио о позиции Белого дома о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Его американский коллега тоже сообщал о планах обсудить ситуацию вокруг Украины. Он отмечал, что для Вашингтона «отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком».