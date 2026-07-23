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Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова.

Вчера Сергей Лавров говорил, что планирует спросить у господина Рубио о позиции Белого дома о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Его американский коллега тоже сообщал о планах обсудить ситуацию вокруг Украины. Он отмечал, что для Вашингтона «отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком».

Встреча проходит на мероприятии по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Переговоры дипломатов стали пятыми с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе 2025 года.

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