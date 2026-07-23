Американцев арестовывают по возвращении из России

В 2025 году несколько американских граждан были задержаны в России по обвинению в шпионаже, после чего их обменяли на россиян в рамках тюремных сделок. Кроме того, в июне 2026 года Госдепартамент обновил рекомендации для путешественников, предупредив о «высоком риске» арестов.