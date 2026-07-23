Американцев арестовывают по возвращении из России, заявил журналист Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West. По его словам, граждан США очень настойчиво отговаривают от таких поездок, а некоторых задерживают на обратном пути. Карлсон также сообщил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, хотя российскую визу уже получил.
Карлсон не уточнил, на каких основаниях происходят задержания и сколько американцев уже пострадали. Он также не назвал конкретные случаи или имена задержанных.
Журналист известен своей критической позицией в отношении внешней политики США и неоднократно высказывался о необходимости диалога с Россией. Его предыдущий визит в Москву в 2024 году вызвал широкий резонанс.
Заявление Карлсона прозвучало на фоне ужесточения контроля за поездками американских граждан в страны, которые Вашингтон считает недружественными. Госдепартамент США неоднократно предупреждал о рисках посещения России.
Официальной реакции от американских властей на слова Карлсона пока не последовало. В Госдепе ранее рекомендовали гражданам США воздерживаться от поездок в РФ из-за «угрозы произвольных задержаний».
В 2025 году несколько американских граждан были задержаны в России по обвинению в шпионаже, после чего их обменяли на россиян в рамках тюремных сделок. Кроме того, в июне 2026 года Госдепартамент обновил рекомендации для путешественников, предупредив о «высоком риске» арестов.
Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе: британский аналитик Джерми в интервью Карлсону.
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