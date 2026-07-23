Лукашенко пригласил президента Египта в Беларусь

Белорусский лидер отметил, что эта дата ознаменовала для Египта начало эпохи национального суверенитета, общественно-политических преобразований и укрепления роли страны как одного из лидеров арабского мира.
По словам Лукашенко, совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой взаимодействия двух стран.
«В торгово-экономическом направлении мы готовы наращивать объемы товарооборота, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, в том числе сельскохозяйственной, созданию современных зерно- и кормохранилищ», — подчеркнул президент.
По мнению Лукашенко, потенциал для развития партнерства между Беларусью и Египтом есть и в таких сферах, как здравоохранение, наука и технологии, образование.
«Буду рад приветствовать Вас в Минске в любое удобное время для личного обсуждения конкретных мер по дальнейшему расширению белорусско-египетского сотрудничества», — добавил глава государства.
Лукашенко пожелал египетскому президенту здоровья и новых успехов на благо страны и ее граждан.
День Революции в Египте отмечают 23 июля — 74 года назад группа военных, входящих в тайную организацию «Свободные офицеры» во главе с Гамаль Абдель Насеров свергла монархический режим короля Фарука. Три дня спустя король покинул страну, отрекшись от престола.
Современный Египет — республика, в которой президент является одновременно и командующим вооруженными силами.