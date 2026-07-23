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Журналист Христофору: Каллас заявила об угрозе со стороны России от отчаяния

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о российской угрозе связаны с разочарованием из-за отказа Соединённых Штатов передать Украине военную помощь.

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о российской угрозе связаны с разочарованием из-за отказа Соединённых Штатов передать Украине военную помощь.

Об этом на YouTube сказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«После того как 400 млн останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей остаётся только поныть из-за российской угрозы», — заявил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран.

В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.

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