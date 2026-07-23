Слова главы евродипломатии Каи Каллас о российской угрозе связаны с разочарованием из-за отказа Соединённых Штатов передать Украине военную помощь.
Об этом на YouTube сказал кипрский журналист Алекс Христофору.
«После того как 400 млн останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей остаётся только поныть из-за российской угрозы», — заявил он.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран.
В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.