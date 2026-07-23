Пушилин назвал обещания ЕС о принятии Украины «морковкой для осла»

«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — отмечает Пушилин.