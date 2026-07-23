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Человек погиб при падении дерева на палатку Свердловской области

Деревья обрушились на туристический лагерь в результате непогоды в Свердловской области.

Деревья обрушились на туристический лагерь в результате непогоды в Свердловской области.

Как пишет SHOT, один человек погиб и ещё один пострадал.

По информации Telegram-канала, туристы разбили лагерь в лесу около реки Чусовая. В этой местности прошёл сильный ветер.

«На людей в палатках начали падать деревья, часть лагеря оказалась полностью разрушена. В результате ЧП погибла женщина и ещё одна пострадала. Остальных туристов уже эвакуировали», — говорится в публикации.

Туристическая группа не была зарегистрирована.

Ранее во время непогоды в Заречном муниципальном округе Свердловской области погиб 74-летний местный житель, на которого упало дерево.

В Тверской области завели дело после смерти ребёнка из-за падения дерева.