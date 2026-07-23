Отставки оказалось недостаточно: почему увольнение Сырского не решит проблем Зеленского

21 июля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место назначен командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Федорова. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.