Отставки оказалось недостаточно: почему увольнение Сырского не решит проблем Зеленского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине.
Он отметил, что Сырский был отправлен в отставку после протестов, однако Михаил Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Профессор усомнился, что этих мер достаточно для стабилизации правительства.
21 июля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место назначен командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Федорова. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Ранее кадровые перестановки на Украине прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова с иронией связала увольнение Сырского с теми самыми «успехами на поле боя», которыми ранее хвастался Киев перед западными партнерами.