Стартовали переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу на полях АСЕАН в Маниле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Переговоры стартовали в 11:54 по местному времени (06:54 мск) в Филиппинском международном конференц-центре. Накануне Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о позиции США по урегулированию на Украине.