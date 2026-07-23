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Стартовали переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

Главы МИД РФ и Госдепа США встретились в Маниле.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу на полях АСЕАН в Маниле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Переговоры стартовали в 11:54 по местному времени (06:54 мск) в Филиппинском международном конференц-центре. Накануне Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о позиции США по урегулированию на Украине.

Встреча проходит в рамках министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это первая личная беседа глав дипломатических ведомств двух стран в этом году.

Лавров уже подчеркивал, что Россия готова к диалогу с США, но только на равноправных условиях. В свою очередь Рубио заявлял, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов стратегической стабильности.

Накануне встречи госсекретарь США допустил, что Вашингтон может сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако он не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Итоги переговоров пока не раскрываются. По завершении встречи стороны, как ожидается, сделают заявления для прессы.

Последняя встреча глав МИД России и США состоялась в Женеве, где стороны обсуждали вопросы стратегической безопасности. Кроме того, в июне Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные форматы диалога по Украине.

Госсекретарь США напомнил о роли диалога СССР и США в холодной войне.

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