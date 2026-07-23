Встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут

Согласно расписанию госсекретаря, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.
Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше