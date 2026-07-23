На Западе оценили последствия отставки главкома ВСУ Сырского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X выразил мнение, что отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может не разрешить кризис власти на Украине.
«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский был отправлен в отставку Зеленским после протестов. Однако Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство?» — написал он.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил об освобождении Сырского от должности главкома ВСУ. На этот пост был назначен Михаил Драпатый.
Ранее глава киевского режима принял решение о новой смене состава правительства. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а также весь кабинет министров, включая министра обороны Михаила Федорова. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Зеленский обвинил главу Минобороны в неудаче реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского.