«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский был отправлен в отставку Зеленским после протестов. Однако Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство?» — написал он.