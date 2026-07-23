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Танкер подорвался на мине во время прохода через Ормузский пролив

Три нефтяных танкера попытались пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Один из них подорвался — на судне начался пожар.

Три нефтяных танкера попытались пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Один из них подорвался — на судне начался пожар.

Два других танкера развернулись и покинули пролив, отмечает КСИР. «Ормузский пролив находится под нашим контролем и будет полностью закрыт до тех пор, пока США продолжают свои агрессивные действия в регионе», — указано в заявлении (цитата по Press TV).

Накануне КСИР сообщил о минировании южной части Ормузского пролива. В Центральном командовании ВС США в ответ заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а коммерческие суда продолжают свободно проходить коридор.

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