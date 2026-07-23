Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $1,15 трлн

На слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что к концу сентября расходы США на войну с Ираном составят около $37,5 млрд. Он предупреждал, что если деньги не будут выделены в срочном порядке, то у ВМС и ВВС возникнет острая нехватка бюджета уже в ближайшие недели.