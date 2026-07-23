Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле завершилась. Она продлилась 35 минут, сообщает ТАСС.
Переговоры прошли согласно запланированному графику — следующая двусторонняя встреча господина Рубио была запланирована на 12:25 по местному времени (7:25 мск).
Дипломатические источники ТАСС сообщали, что инициатором встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио выступила американская сторона. Помимо госсекретаря США на ней присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.