СМИ назвали причины перестановок в правительстве Украины

Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
«Среди возможных объяснений (перестановок — ред) — борьба поколений касательно того, как вести современную войну, конфликты из-за коррупции, неутихающая битва за место под солнцем между министерством обороны и генералами, а также… (сам Зеленский), склонный убирать подчиненных, когда те становятся слишком популярными», — говорится в публикации.
По словам неназванного европейского дипломата в Киеве, перестановки вызваны целым рядом причин, в том числе и холодным политическим расчетом, пишет газета.
«Федоров — политическая угроза для Зеленского, многие группы хотели его ухода», — заявил собеседник издания.
Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в украинской армии.