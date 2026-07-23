Иран атаковал ангары и место дислокации солдат США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты на двух американских базах в Кувейте, включая авиабазу Али ас-Салем, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Под удары беспилотников попали склад военной техники, система ПВО Patriot, ангар MQ-9 и вертолетные ангары в казармах Аль-Адири. В КСИР заявили об убитых и раненых солдатах и большом ущербе американской авиатехнике.
По данным КСИР, атака затронула также одну из телекоммуникационных вышек США в регионе. Иранские военные не уточнили, сколько именно единиц техники было повреждено или уничтожено.
Вашингтон пока не подтвердил потери. В Пентагоне ранее заявляли, что американские силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности и отражают любые угрозы.
Авиабаза Али ас-Салем — одна из ключевых военных баз США в Кувейте, используемая для поддержки операций в регионе. Это уже не первый удар Ирана по этому объекту за последние недели.
На фоне продолжающихся обменов ударами между Тегераном и Вашингтоном ситуация в Персидском заливе остается напряженной. Иранские военные неоднократно предупреждали, что будут продолжать ответные действия.
КСИР уже атаковал две базы США в Иордании, уничтожив восемь MQ-9 и повредив два вертолета. Кроме того, в пятницу Иран заявил об инцидентах с судами в Ормузском проливе и перекрытии маршрута для нефтяных танкеров без разрешения Тегерана.
США атаковали два иранских спасательных судна.
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