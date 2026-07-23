Иран атаковал ангары и место дислокации солдат США в Кувейте

КСИР уже атаковал две базы США в Иордании, уничтожив восемь MQ-9 и повредив два вертолета. Кроме того, в пятницу Иран заявил об инцидентах с судами в Ормузском проливе и перекрытии маршрута для нефтяных танкеров без разрешения Тегерана.