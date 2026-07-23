Госдепартамент США: Турция по-прежнему не выполнила условия для получения F-35

В письме отмечается, что главным препятствием остается наличие у Анкары российской зенитно-ракетной системы С-400. Для возвращения в программу F-35 Турция должна полностью избавиться от комплекса и связанного оборудования, а также дать гарантии, что не будет закупать его в будущем. При этом процесс урегулирования должен быть «прозрачным, законным и соответствующим интересам национальной безопасности США».