Рубио перед встречей с Лавровым проигнорировал вопросы американских журналистов

Госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле не стал отвечать на вопросы американских журналистов. Об этом сообщают СМИ.
Прессу запустили в зал для съемок, когда дипломаты уже сидели за столом. Репортерам разрешили только зафиксировать первые кадры встречи. Однако одна из журналисток выкрикнула вопрос о возможном обсуждении помощи Ирана России. Американский госсекретарь в ответ промолчал.
Позже выяснилось, что по регламенту, установленному американской стороной, вопросы не допускались.
Сегодня, 23 июля, в 11:54 по местному времени (06:54 мск) на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра состоялись переговоры Лаврова и Рубио. Переговоры продлились 35 минут. По данным дипломатического источника, инициатором встречи Лаврова и Рубио выступила американская сторона.
Ранее информацию о встрече министра иностранных дел РФ и американского госсекретаря прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно оценивает переговоры Лаврова и Рубио.