Рубио перед встречей с Лавровым проигнорировал вопросы американских журналистов

Сегодня, 23 июля, в 11:54 по местному времени (06:54 мск) на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра состоялись переговоры Лаврова и Рубио. Переговоры продлились 35 минут. По данным дипломатического источника, инициатором встречи Лаврова и Рубио выступила американская сторона.