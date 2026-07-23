Мэр Сергей Верещагин проинспектировал благоустройство и ремонт объектов в центре Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел очередной выезд в рамках проекта «Районный маршрут». Вместе с депутатами Заксобрания края и председателем городского Совета Наталией Фирюлиной он оценил ход благоустройства и реализации ключевых городских проектов в Центральном районе.
Особое внимание уделили вопросам, которые жители поднимали на апрельской встрече с руководством города. Одной из главных тем стало обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов в частном секторе. Уже оборудованы девять новых площадок на улицах Гагарина, Фурманова, Березина, Полярной, Красноградской и других, еще две появятся в ближайшее время. Также глава города поручил определить площадки, где необходимо установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений.
По обращениям жителей на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской установили новый светофор. Запустить его планируют до конца недели. Еще одно поручение касается дома на улице Любы Шевцовой, 84А, где во время дождей подвал регулярно затапливает водой со стороны школы № 155. Инженерные решения для отвода осадков должны реализовать до 1 сентября.
Во время объезда Сергей Верещагин также проверил капитальный ремонт филиала школы «Комплекс Покровский» на улице Степана Разина. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети» и региональной программе «Все лучшее детям». Подрядчик завершает внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. К началу учебного года в обновленное здание должны вернуться более 300 школьников. Глава города поручил дополнительно привести в порядок подъездные пути и выполнить ямочный ремонт на улице Степана Разина.
Еще одним объектом стала будущая площадка филиала Детской художественной школы № 1 на улице Ады Лебедевой. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, завершить который планируется к осени 2027 года.
«Создание нового филиала позволит увеличить количество обучающихся примерно на 500 человек, что крайне важно с учетом существенного дефицита мест для занятий творчеством и музыкой в центре города. 1 сентября 2027 года обновленная школа должна распахнуть свои двери для учеников», — поделилась Наталия Фирюлина, председатель городского Совета депутатов.
Проверили и строительство культурного пространства «Суриков-центр», которое возводят к 400-летию Красноярска. Готовность объекта составляет 52%. Строители приступили к отделке фасада, а на следующей неделе начнут благоустройство прилегающей территории. Параллельно готовится формирование связи культурного пространства с музеем-усадьбой В. И. Сурикова. Сейчас их разделяет ограда — объект культурного наследия. Планируется, что осенью на территорию музея-усадьбы зайдут подрядчики для реконструкции ограды с воротами, флигеля и основного здания.
Завершился маршрут осмотром работ по благоустройству центральных улиц Красноярска. При поддержке краевого бюджета благоустраивают три улицы общей протяжённостью 3,3 км и параллельно обновляют фасады многоквартирных домов совместно с Фондом капитального ремонта.
«К ремонту поперечных улиц много вопросов. Прогулялся по Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Организацию работ здесь проверял месяц назад. По моим замечаниям процесс скорректировали, но ещё остаются недочёты. Каждую улицу ремонтирует отдельный подрядчик. Ко всем замечания — неаккуратность ведения работ и плохая организация пешеходной доступности. На отдельных участках её вовсе нет. Поручил навести порядок и увеличить количество рабочих. Отмечу, что этот “Районный маршрут” не заключительный. В августе продолжу проверку ключевых точек каждого выезда, чтобы отследить изменения и выполнение поручений», - подвёл итог Сергей Верещагин.