Мэр Сергей Верещагин проинспектировал благоустройство и ремонт объектов в центре Красноярска

Особое внимание уделили вопросам, которые жители поднимали на апрельской встрече с руководством города. Одной из главных тем стало обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов в частном секторе. Уже оборудованы девять новых площадок на улицах Гагарина, Фурманова, Березина, Полярной, Красноградской и других, еще две появятся в ближайшее время. Также глава города поручил определить площадки, где необходимо установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений.