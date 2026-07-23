В МИД назвали последствия негативного сценария на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ухудшение обстановки на Ближнем Востоке способно поставить под удар энергетическую и продовольственную безопасность всего мира.
По ее словам, обмен ударами между противоборствующими сторонами уже наносит серьезный урон гражданской инфраструктуре Ирана и ряда соседних государств в зоне Персидского залива, а также создаёт риски для судоходства в Ормузском проливе и Красном море.
«Развитие ситуации по негативному сценарию чревато критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности», — говорится в заявлении дипломата на сайте внешнеполитического ведомства.
Москва призывает участников конфликта вокруг Ирана воздерживаться от шагов, способных расширить географию противостояния. Захарова подчеркнула, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и готова содействовать достижению этой цели.
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