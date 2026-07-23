Галерея Аполлона в Лувре открылась без драгоценностей спустя 9 месяцев после ограбления

Галерея Аполлона в Лувре, ограбленная осенью прошлого года, с 23 июля вновь открыта для посетителей. При этом руководство музея решило полностью убрать из нее экспонаты и витрины. Драгоценности перенесут в будут выставляться в другом, более защищенном месте парижского музея, сообщил директор Лувра Кристоф Лерибо, передает Reuters.
Министр культуры Катрин Пегар назвала открытие галереи символом «нового начала» для музея. Она пообещала усилить меры безопасности в музеях по всей стране.
Галерея Аполлонабыла построена более 350 лет назад как приемная галерея для французского короля Людовика XIV и оформлена выдающимися художниками, включая Делакруа и Ле Бруна. 19 октября 2025 года четверо воров украли из нее ювелирные изделия на сумму $102 млн, включая корону из золота, бриллиантов и изумрудов, принадлежавшую императрице Евгении Французской. Драгоценности, украденные во время ограбления, до сих пор не найдены, за исключением короны императрицы Евгении. Расследование, включавшее анализ ДНК и видеозаписей, привело к аресту в общей сложности 11 подозреваемых. Шестерых из них в дальнейшем освободили из-под стражи, остальные ожидают суда.
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