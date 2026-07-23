Посол РФ Озеров заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии

21 июля МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему заявлен протест из-за нарушений конвенции о дипломатических сношениях. Поводом стал инцидент с сотрудниками посольства в Кишиневе. 19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем сняли с него дипломатические номера без объяснений. К российским дипломатам применили силу и угрожали задержанием.