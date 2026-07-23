Посол России в Молдавии Олег Озеров в беседе с RT заявил, что местные полицейские и пограничники, действуя по указке Запада, незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают им и останавливают дипломатический транспорт.
По словам дипломата, эти действия направлены на разрыв дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом. Озеров утверждает, что за происходящим стоит Служба информации и безопасности Молдавии.
21 июля МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему заявлен протест из-за нарушений конвенции о дипломатических сношениях. Поводом стал инцидент с сотрудниками посольства в Кишиневе. 19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем сняли с него дипломатические номера без объяснений. К российским дипломатам применили силу и угрожали задержанием.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду целенаправленно уничтожает национальную идентичность и культуру своей страны по заказу Евросоюза.