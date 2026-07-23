Секретная служба США заявила о рекордном уровне угроз для Трампа и чиновников

По данным пула журналистов MS NOW, с начала 2026 года зарегистрировано уже около 10 000 случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен десятикратный рост случаев принудительной госпитализации потенциально опасных лиц в психиатрические стационары.