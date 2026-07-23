В США заявили о политическом хаосе на Украине из-за перестановок

Кадровые перестановки в правительстве Украины и в ВСУ могут говорить о политической дисфункции украинских властей, заявила директор по военному анализу Defense Priorities Дженнифер Кавана в колонке для Unherd. По ее мнению, Владимир Зеленский сосредоточился на внутренней политике, чтобы отвлечь внимание от военных проблем и выиграть время, поскольку выборы могли бы привести к его поражению. Кавана также считает, что новый главком Михаил Драпатый не изменит ход конфликта из-за структурных проблем.