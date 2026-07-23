В США заявили о политическом хаосе на Украине из-за перестановок

Кадровые перестановки в правительстве Украины и в ВСУ могут говорить о политической дисфункции украинских властей, заявила директор по военному анализу Defense Priorities Дженнифер Кавана в колонке для Unherd. По ее мнению, Владимир Зеленский сосредоточился на внутренней политике, чтобы отвлечь внимание от военных проблем и выиграть время, поскольку выборы могли бы привести к его поражению. Кавана также считает, что новый главком Михаил Драпатый не изменит ход конфликта из-за структурных проблем.
22 июля Зеленский официально снял экс-главкома Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Также уволен глава Генштаба Андрей Гнатов, его место занял Игорь Скибюк.
Кавана подчеркнула, что Драпатый, несмотря на опыт, вынужден будет бороться со страхом «стать следующей жертвой украинской политической машины». Это, по ее словам, помешает ему эффективно командовать.
Существует правовая коллизия: по закону Зеленский может назначить главкома только по представлению действующего министра обороны, которого сейчас нет. Ведомство временно возглавляет Евгений Хмара, а утвердить министра должна Верховная рада, которая на каникулах до 18 августа.
Кавана пришла к выводу, что частые перестановки в Киеве свидетельствуют о политическом хаосе и неспособности властей справиться с вызовами на фронте.
В мае 2026 года аналогичную критику высказывали западные аналитики после увольнения предыдущего командующего, указывая на нестабильность в управлении ВСУ. Кроме того, в июле 2026 года американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что смена руководства негативно сказывается на боеспособности украинских войск.
СМИ назвали четыре причины перестановок в правительстве Украины.
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