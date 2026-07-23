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На Западе задали Зеленскому неудобный вопрос после отставки Сырского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х задал неудобный вопрос главе киевского режима Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х задал неудобный вопрос главе киевского режима Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

По мнению Дизена, ухода Сырского недостаточно, чтобы разрешить кризис, произошедший на Украине. Он напомнил, что генерала отправили в отставку после протестов в поддержку главы минобороны страны Михаила Федорова. Люди требовали, чтобы его восстановили в должности. Несмотря на это, Федоров так и не вернулся на свой пост.

В связи с этим эксперт задался вопросом, будет ли достаточно отставки Сырского, чтобы общественность успокоилась, а нелегитимное правительство стабилизировалось.

22 июля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, а на его место назначил Михаила Драпатого.

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