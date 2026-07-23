По мнению Дизена, ухода Сырского недостаточно, чтобы разрешить кризис, произошедший на Украине. Он напомнил, что генерала отправили в отставку после протестов в поддержку главы минобороны страны Михаила Федорова. Люди требовали, чтобы его восстановили в должности. Несмотря на это, Федоров так и не вернулся на свой пост.