Ульяновский губернатор сообщил об атаке БПЛА на объект ТЭК

Объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке дронов, сообщил губернатор Алексей Русских в телеграм-канале.
«На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — написал он.
Росавиация ранее сообщила, что аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы.
В прошлый раз 12 июля над Ульяновской областью были перехвачены и сбиты два БПЛА. Обломки упали на территории Новоспасского района. О пострадавших и разрушениях губернатор не сообщал.
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