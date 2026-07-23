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Ульяновский губернатор сообщил об атаке БПЛА на объект ТЭК

Там возник пожар. Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы.

Источник: РБК

Объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке дронов, сообщил губернатор Алексей Русских в телеграм-канале.

«На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — написал он.

Росавиация ранее сообщила, что аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы.

В прошлый раз 12 июля над Ульяновской областью были перехвачены и сбиты два БПЛА. Обломки упали на территории Новоспасского района. О пострадавших и разрушениях губернатор не сообщал.

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