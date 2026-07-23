Палата представителей приняла оборонный бюджет США в $1,15 трлн

Оборонный бюджет США на этот год составляет около $1 трлн, включая $150 млрд в виде единовременного финансирования, одобренного конгрессом в прошлом году на ряд приоритетных целей — от разработки передовых систем вооружения до стимулирования американской оборонной промышленности. На 2027 год администрация президента Дональда Трампа запросила $1,5 трлн.