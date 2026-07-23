Палата представителей приняла оборонный бюджет США в $1,15 трлн

Палата представителей приняла оборонный бюджет в размере $1,15 трлн, пишет The Washington Post.
Законопроект об оборонной политике был принят 216 против 212 голосов. Шесть демократов его поддержали, а семь республиканцев выступили против.
Оборонный бюджет США на этот год составляет около $1 трлн, включая $150 млрд в виде единовременного финансирования, одобренного конгрессом в прошлом году на ряд приоритетных целей — от разработки передовых систем вооружения до стимулирования американской оборонной промышленности. На 2027 год администрация президента Дональда Трампа запросила $1,5 трлн.
Бюджетная резолюция предусматривает выделение Пентагону и спецслужбам дополнительных средств в размере $73 млрд, главным образом для покрытия расходов на войну с Ираном. Это было одобрено 216 против 214 голосов; ни один демократ не поддержал.
Конгресс неизменно принимал закон о национальной обороне (NDAA), но продвижение сенатской версии этого законопроекта застопорилось: демократы утверждают, что документ никак не ограничивает действия администрации в отношении Ирана, пишет газета.
Военная кампания США против Ирана обошлась в $37,5 млрд, заявил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в конгрессе. В июне директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщал, что война стоила примерно $30 млрд. Однако в оценку Белого дома не входят расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших в результате иранских ударов, отмечала WP.
Газета писала, что Пентагон столкнулся с острой нехваткой средств. Белый дом запросил у конгресса срочно выделить $67 млрд на покрытие военных расходов. Если законодатели не примут меры, военным придется в скором времени пойти на еще более болезненные компромиссы, отмечала газета.
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