В США допустили введение санкций против китайских компаний в сфере ИИ

Глава Минфина США Скотт Бессент предупредил о возможном введении санкций против китайских компаний в области искусственного интеллекта. В своем сообщении в X чиновник уточнил, что меры будут рассмотрены в случае кибератак промышленного масштаба «с применением метода дистилляции (обучения новой ИИ-модели на основе ответов другой модели. — “Ъ”)».