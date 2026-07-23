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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ, расположенные в Запорожской области

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Военные выяснили, откуда производился запуск разведывательных квадрокоптеров и ударных тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» ВСУ, после чего ударили по пунктам управления.

Также были уничтожены средства связи, антенны и оборудование подразделений беспилотных систем.

Действия российских войск, как говорится в пресс-релизе, позволили снизить интенсивность применения противником разведывательных квадрокоптеров и ударных тяжелых гексакоптеров в Запорожской области.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

Читайте материал «ВС РФ уничтожили объект ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области».

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