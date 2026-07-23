Лавров и Рубио обсудили нормализацию работы дипмиссий и ситуацию на поле боя

В Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили состояние двусторонних отношений и перспективы их нормализации, сообщили в МИД РФ в четверг, 23 июля.