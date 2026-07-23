FT рассказала о компромиссе ЕС с Грецией по перевозке российского СПГ

Это позволит компаниям из Евросоюза продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления этого срока. Однако предложение еще предстоит одобрить в четверг, отмечает газета. Страны также должны утвердить продление на один год действия потолка цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель.