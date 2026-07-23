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FT рассказала о компромиссе ЕС с Грецией по перевозке российского СПГ

ЕС намерен разрешить компании Dynagas магната Прокопиу продолжить перевозку российского СПГ в рамках новых санкций против России, компромисс удалось достичь в самый последний момент, пишет FT.

Источник: РБК

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках новых санкций против России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Это позволит компаниям из Евросоюза продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления этого срока. Однако предложение еще предстоит одобрить в четверг, отмечает газета. Страны также должны утвердить продление на один год действия потолка цен на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель.

В рамках последнего пакета некоторые государства-члены ЕС и Еврокомиссия предлагали запретить транспортировку российского СПГ в третьи страны, однако эти предложения столкнулись с активным противодействием со стороны ряда стран, включая Грецию.

В частности, Афины выступили против пакета санкций, затрагивающего компанию Dynagas. Согласно данным морского портала Equasis, эта компания принадлежит миллиардеру Джорджу Прокопиу и управляет флотом из 27 газовозов. Афины уже более недели блокируют утверждение 21-го пакета санкций ЕС против России. Компромисс удалось достичь в самый последний момент, пишет FT.

На прошлой неделе FT писала о возражениях Греции против 21-го пакета санкций из-за запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. По словам собеседников издания, греческая сторона защищает компанию Прокопиу, так как санкции «погубят» Dynagas.

В Кремле заявляли, что отказ Европы от поставок газа из России поставит ее в зависимость от США, которые продают газ «очень задорого», и лишит возможности диверсифицировать поставки.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал трудности Евросоюза с согласованием очередного пакета санкций с тем, что они начинают наносить прямой ущерб интересам европейских стран. «Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела безумия», — заявил Песков.

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